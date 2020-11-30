На Московском шоссе массовая авария: образовалась пробка

На Московском шоссе массовая авария: образовалась пробка
Участниками аварии стали три фуры. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Движение затрудняют три фуры, столкнувшиеся при въезде в Санкт-Петербург.

На Московском шоссе сегодня, 30 ноября, произошла массовая авария. Там столкнулись три фуры. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось при въезде в Северную столицу. В результате на участке дороги образовался затор: пробка собралась от Ленсоветовской дороги. Проходным остался левый ряд.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности смертельного ДТП с БТР на Гатчинском шоссе. В главном следственном управлении Следственного комитета Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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