Новый корпус Госпиталя ветеранов войн откроется ближе к Новому году

Новый стационар начнет работу уже через десять дней. Фото: Baltphoto

Новый стационар начнет работу уже через десять дней. Фото: Baltphoto

Новый корпус Госпиталя ветеранов войн в Петербурге готовится к открытию. Первых пациентов должны принять во второй половине декабря.

Как рассказали в Смольном, строительство здания больницы началось 9 июля. На сегодняшний день готовность объекта составляет почти сто процентов. Шестиэтажное здание возведено за рекордные пять месяцев. Известно, что строители вели устройство сетей, облицовку фасада, устройство перегородок и отделочные работы одновременно.

Новый стационар начнет работу уже через десять дней. На его строительство город выделил 2,8 млрд рублей. В пресс-службе отметили, что новый корпус будет стационаром-трансформером. Там подготовят 405 коек для коронавирусных больных.

При обычном использование в здании смогут принимать 302 пациента. В корпусе будут работать хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино готовятся открыть новый корпус городской больницы №33.