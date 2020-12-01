В Колпино готовятся открыть новый корпус городской больницы №33

Лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпино начнет принимать пациентов в ближайшее время, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов после посещения строящегося объекта.

По словам градоначальника, новое медучреждение практически готово к сдаче. На его строительство было выделено 2,7 млрд рублей, а на оснащение больницы город потратил 1,7 млрд рублей. Проект здания был готов еще семь лет назад, оно за это время сменилось несколько подрядчиков, которые нарушали сроки строительства.

В настоящее время готовность здания близка к ста процентам. Специалисты завершают работы по отделке помещений и монтажу оборудования. Также сейчас идет благоустройство территории вокруг корпуса.

Планируется, что разрешение на ввод здания в эксплуатацию будет получено до конца года.

Новый корпус станет стационаром-трансформером, в котором подготовят 420 коек для коронавирусных больных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строительство крытого футбольного манежа в Выборге начнется в 2021 году.