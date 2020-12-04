Третья партия вакцины, ужесточение ограничений, расширение коечного фонда: последние данные по Covid-19 в Петербурге

В Петербург поступила третья партия вакцины «Спутник V», другую вакцину, в виде спрея, еще только планируют испытать на добровольцах, в городе на новогодние праздники ввели жесткие ограничения, к концу года думают расширять коечный фонд в стационарах: Gazeta.SPb публикует последние данные о Covid-19.

Статистика

По данным «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге за последние сутки коронавирусом заразились 3 694 горожанина. За это же время выздоровело 2 437 человек, а 57 умерло.

С начала пандемии в городе от Covid-19 скончался один ребенок — мальчик 16-ти лет, который страдал ожирением. Также инфекция унесла жизни пятерых рожениц. Об этом в четверг, 3 декабря, рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Вакцина

В этот же день в Петербург из московского НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ поступили 1600 доз вакцины «Спутник V». Первые 442 получили сотрудники»красных» и реанимационных зон стационаров. Сроки большой поставки пока не известны. Но в комитете по здравоохранению подчеркивают, что развернуть кампанию по вакцинации смогут оперативно — горожан уже готовы принимать два пункта, в любое время могут открыть еще три. Сейчас для них закупается необходимое оборудование.

Кроме того, в городе планируют начать испытания на добровольцах вакцины-спрея. Предположительно, в апреле. Сейчас препарат тестируется на животных.

Ограничения

Тем временем Смольный анонсировал очередной пакет антикоронавирусных ограничений. С 4 декабря петербуржцам нельзя посещать аквапарки, океанариумы, музеи, выставки и театры в торговых центрах, детям до 16 лет — спектакли, представления и пр., проводимые организациями исполнительских искусств.

Ужесточены требования к проведению любых массовых мероприятий численностью более 50 человек. Отменена возможность заполнять на четверть залы театров и кинотеатров в случаях продаж до 18 ноября большего количества билетов.

С 14 декабря по 15 января запрещено реализовывать в помещениях дополнительные общеразвивающие программы.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит не сможет принимать посетителей по вечерам — с 19:00 до 6:00. А между указанными периодами им и вовсе придется закрыться. Это не коснется производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы кафе и ресторанов на вокзалах, заправках и в аэропорту.

С 30 декабря по 10 января горожане также не смогут посетить музеи, театры, выставки, концерты, экскурсии и другие массовые мероприятия.

Предпринятых мер, по словам вице-губернатора Евгения Елина, достаточно, новые ограничения коснутся уже новогодних праздников, дополнительных горожане могут не ждать. Наоборот, от запретов вовсе могут оказаться, если ситуация за две недели стабилизируется.

Стационары

По состоянию на 3 декабря, в Петербурге свободно 5-6% от коечного фонда. До конца года, по словам Евгения Елина, его планируют расширить на 2,5 тысячи мест. Всего их сейчас 11 тысяч. При этом у города останется резерв в виде федеральных медучреждений, которые в случае необходимости также перепрофилируют.