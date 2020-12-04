В метрополитене Петербурга показали, как дезинфицируют жетоны

В метрополитене Петербурга показали, как дезинфицируют жетоны
Жетоны обрабатывают каждый день после закрытия станций метро Фото: скриншот YouTube

В Северной столице профилактику от коронавируса проходят даже жетоны на станциях метро. Дезинфекцию проводят после закрытия подземки в обязательном порядке.

Как сообщает ГУП «Петербургский Метрополитен», перед выгрузкой антисептическим раствором обрабатываются поверхности турникетов и автоматов по продаже жетонов. Сами жетоны помещаются в специальные мешочки и еще раз подвергаются обработке.

Выгруженные жетоны доставляются в кассовое помещение станции, пересчитываются с помощью специального аппарата, еще раз обрабатываются антисептиком, опечатываются и отправляются на склад, где проведут 14 дней «на карантине». После этого их снова запускают в оборот.

Видео обработки жетонов можно посмотреть на официальном YouTube-канале метрополитена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в метро рассказали о дезинфекции использованных жетонов.

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