В комздраве рассказали, в каких случаях забирают с коронавирусом в больницу

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 151894 случая заражения COVID-19. Фото: Pixabay

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 151894 случая заражения COVID-19. Фото: Pixabay

Первый зампред комздрава Петербурга Андрей Сарана рассказал, в каких случаях сейчас петербуржцев госпитализируют с коронавирусом в больницу.

Он отметил, что все делается согласно установленным правилам.

«В рекомендациях четко прописаны рекомендации поражение более половине легочной ткани, частота дыхания», ― сказал он в эфире программы «Санкт-Петербург против коронавируса».

В первую очередь врачи смотрят на сопутствующие заболевания: например, диабет. В основной группе риска находятся люди старше 65 лет.

В Петербурге за последние сутки зафиксирован 3741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 151894 случая заражения COVID-19. Скончались 5861 человек. Выздоровело 86158 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26499 человек. На карантине находится 2176 человек. Из них 50 — в обсерваторе, 1623 — контактные, 503 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Петербурга Александр Беглов не исключил, что ученики средних и старших классов городских школ могут отправиться на дистанционное обучение.