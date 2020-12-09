За неделю в мире коронавирус подхватили почти 4 млн человек

Число ковид-пациентов в мире за неделю возросло почти на 4 млн, число летальных исходов болезни увеличилось более чем на 73 тыс.

Об этом стало известно в среду, 9 декабря. Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 67 210 778 человек.

Как сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за недельный период было зарегистрировано 3 970 427 новых случаев Covid-19 и 73 396 летальных исходов среди инфицированных пациентов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали развитие ситуации с COVID после новогодних каникул. Гражданам рекомендуют провести зимние праздники дома, избегая людных скоплений.