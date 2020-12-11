С начала пандемии более миллиона петербуржцев переболели коронавирусом

По итогам двух месяцев выяснилось, что антитела были у 24%. Фото: pixabay

По итогам двух месяцев выяснилось, что антитела были у 24%. Фото: pixabay

Как минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии.

Исследователи пришли к выводу, что у большинства переболевших весной и летом антитела сохраняются.

Исследование провели ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудники клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России при поддержке АО «Полиметалл».

По итогам двух месяцев выяснилось, что антитела были у 24%.

В последние две недели ноября этот показатель приближался к 30%. Получается, что число переболевших петербуржцев составляет более одного миллиона.

По официальным данным, в Петербурге зафиксировано 3779 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе выявлено 166942 случая заражения COVID-19. Скончались 6178 человек. Выздоровело 94188 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 44511 человек. На карантине находится 1966 человек. Из них 54 — в обсерваторе, 1534 — контактные, 378 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с производителями вакцин. Около 3 тыс. добровольцев уже получили прививки данного препарата в восьми центрах субъектов России.