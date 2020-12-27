Дом-памятник на Большой Морской превратится в гостиницу с мансардой

Дом И. Альбрехта (А. Н. Свистунова, Г. Ф. Эйлерса) расположен по адресу: Большая Морская улица, 19, литера А. Фото: гугл карты

Дом И. Альбрехта (А. Н. Свистунова, Г. Ф. Эйлерса) расположен по адресу: Большая Морская улица, 19, литера А. Фото: гугл карты

Комитет по охране памятников Петербурга дал положительное заключение на реставрацию и реконструкцию дома-памятника на Большой Морской улице.

Речь идет о Доме Альбрехта (Свистунова, Эйлерса). Сейчас здание продолжает жить в статусе памятника регионального значения. Отреставрировать и реконструировать его вызвалась «Архитектурная мастерская Апостола»: здание хотят приспособить под гостиницу.

Как сообщили на сайте КГИОП, проектом предусмотрено превращение чердака дома в мансарду, при этом отметку конька увеличат на один метр (с максимальной высотой 18,7 метра от уровня земли). Также изменятся и дворовые фасады, также над двором на уровне второго этажа нависнут прозрачные конструкции.

Напомним, особняк И. Альбрехта (А. Н. Свистунова, Г. Ф. Эйлерса) было построено в 1831 году по проекту архитектора Василия Стасова, в 1868 году его перестроили по проекту Виктора Шретера. В текущем году здание включили в реестр объектов культурного наследия.

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