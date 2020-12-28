Superjet 100 авиакомпании «Россия» 1 января выполнит первый пассажирский рейс

«Россия» готова к полетам на самолетах Superjet 100. Росавиация внесла в сертификат эксплуатанта авиакомпании новый тип отечественных воздушных судов.

Первыми направлениями в маршрутной сети авиакомпании «Россия», по которым начнут выполнять полеты самолеты Superjet 100, станут Нижний Новгород и Белгород.

Так, в Нижний Новгород на 1 января запланировано уже 4 рейса: вылеты из Москвы в 9:30, 13:10, 18: 15 и 23:35, прибытие в аэропорт Стригино в 10:55, 14:30, 19:35 и 00:55 соответственно. Обратно самолеты отправятся в 11:40, 15:15 и 20:35, а приземлятся в столице в 12:55, 16:35 и 21:55 соответственно.

В Белгород вылет, согласно расписанию, назначен в 16:30 из аэропорта Шереметьево, прилет — в 18:05. Обратный рейс — в 19:00, прибытие — в 20:50.

С 11 января Superjet 100 будут выполнять полеты из Москвы в Нижнекамск, с 13-го — в Магнитогорск и Челябинск. В дальнейшем по мере увеличения флота авиакомпании количество направлений, по которым будут летать эти самолеты, расширится.

Начало эксплуатации Superjet 100 проходит в рамках реализации обновленной стратегии Группы «Аэрофлот», согласно которой «Россия» сосредоточит усилия на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны, сообщает пресс-служба авиакомпании. Основная задача — обеспечение удобных стыковок как с собственными рейсами, так и с рейсами «Аэрофлота» в базовом аэропорту Шереметьево, который с его разветвленной маршрутной сетью становится такой же значимой воздушной гаванью для «России», отмечает ее генеральный директор Сергей Александровский, как и петербургский Пулково, где сосредоточена основная часть флота авиакомпании.

«Пополнение парка позволит увеличить количество рейсов из регионов в Москву, а высокая частотность полетов в свою очередь будет обеспечивать максимально удобные стыковки с рейсами как по значимым внутрироссийским направлениям, так и с международными рейсами материнской авиакомпании «Аэрофлот», — говорит Александровский.

Согласно новой стратегии, авиакомпания «Россия» станет ведущим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. К концу 2021 года в ее парке будет 66 самолетов Superjet 100. При этом иностранные модели по-прежнему продолжат выполнять полеты на регулярных и туристических рейсах.

Для справки

Сейчас флот авиакомпании «России» помимо самолетов Superjet 100 состоит из лайнеров иностранного производства семейства Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777 и Boeing 747.