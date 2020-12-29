Без вести пропавшая граждана Узбекистана нашлась на Красного Текстильщика во время оформления документов

Без вести пропавшая граждана Узбекистана нашлась на Красного Текстильщика во время оформления документов
Девушку передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, находившуюся в розыске на территории Республики Узбекистан.

По информации пресс-службы Росгвардии, разыскиваемая гражданка обратилась в филиал паспортно-визового центра на улице Красного Текстильщика для оформления документов. Проверяя личность посетительницы, сотрудники центра выяснили, что она объявлена пропавшей без вести на территории Узбекистана и её разыскивают правоохранители.

Персонал паспортно-визового сервиса принял решене нажать тревожную кнопку. На вызов незамедлительно прибыли росгвардейцы, которые задержали гражданку и передали её сотрудникам 76 отдела полиции для выяснения обстоятельств и дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух петербуржцев задержали по подозрению в угоне автомобиля «ВАЗ 21041» за 50 тысяч рублей.

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