Без вести пропавшая граждана Узбекистана нашлась на Красного Текстильщика во время оформления документов

В Центральном районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, находившуюся в розыске на территории Республики Узбекистан.

По информации пресс-службы Росгвардии, разыскиваемая гражданка обратилась в филиал паспортно-визового центра на улице Красного Текстильщика для оформления документов. Проверяя личность посетительницы, сотрудники центра выяснили, что она объявлена пропавшей без вести на территории Узбекистана и её разыскивают правоохранители.

Персонал паспортно-визового сервиса принял решене нажать тревожную кнопку. На вызов незамедлительно прибыли росгвардейцы, которые задержали гражданку и передали её сотрудникам 76 отдела полиции для выяснения обстоятельств и дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух петербуржцев задержали по подозрению в угоне автомобиля «ВАЗ 21041» за 50 тысяч рублей.