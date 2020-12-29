КГИОП выявил незаконный снос объекта культурного наследия в Парголово

КГИОП выявил незаконный снос объекта культурного наследия в Парголово
КГИОП намерен через суд добиваться восстановления демонтированного служебного корпуса и его исторического облика. Фото: пресс-служба КГИОП

Комитет по государственному контролю и охране памятников Петербурга (КГИОП) обнаружил, что ОАО «РЖД» незаконно демонтировало служебный корпус на железнодорожной станции Парголово, являющийся объектом культурного наследия.

Теперь ведомство намерено в судебном порядке обязать организацию восстановить снежное историческое здание. Кроме того, как показала проверка, в здании самого вокзала были произведены ремонтные работы, также без ведома КГИОП. Были заменены старинные оконные и дверные заполнения, чугунные батареи и мраморные подоконники, которые стали деревянными.

«РЖД» по закону является правообладателем объекта, соответственно, организация должна соблюдать охранные обязательства. Заявление о нарушении направлено в полицию Выборгского района. Составлены два административных протокола.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую консерваторию отреставрирует московский «Политехстрой».

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