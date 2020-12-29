В Петербурге оборудовано 70 кабинетов для вакцинации от коронавируса

В Петербурге оборудовано 70 кабинетов для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в Смольном.

Пункты вакцинации будут работать все новогодние и рождественские выходные, кроме 1 и 7 января 2021 года.

Больше всего прививочных пунктов организовали в Выборгском и Невском районах города, в которых обустроили по 11 кабинетов. Кроме того, шесть пунктов вакцинации оборудовали в Приморском районе.

Во Фрунзенском и Красногвардейском районах подготовили по пять кабинетов. В администрации губернатора Петербурга уточнили, что для хранения вакцины «Спутник V» в городе закупили 166 специальных лабораторных холодильников.

В Петербурге за сутки зафиксировано 3757 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 234602 случая заражения COVID-19. Скончались 7532 человека. Выздоровело 140596 пациентов. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33149 человек. Под медицинским наблюдением находится 1218 человек. Из них 311 — контактные, 907 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции точно начнется к февралю-марту 2021 года. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев. По его словам, в настоящий момент прививку от COVID-19 уже сделали более 3 тыс. жителей.