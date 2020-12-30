В колонию на 8,5 лет: петербуржец застрелил знакомого и расчленил его в мае 2019 года

Мужчина не смог справится с собой во время ссоры и убил своего знакомого. Инцидент произошел еще в мае 2019 года в одном из домов по улице Дыбенко.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, собранных доказательств хватило, чтобы признать мужчину виновным. Он обвинялся по двум статьям, – убийство и кража.

По версии следствия, злоумышленник поссорился со своим знакомым спонтанно в квартире на улице Дыбенко и произвел в него несколько выстрелов из пистолета. Чтобы скрыть улики он решил расчленить тело. Остатки были закопаны на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области.

Кроме этого, подсудимый похитил автомобиль погибшего. Ущерб составил 500 тыс. рублей.

В итоге, суд избрал наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкине уже судимый за наркотики задержан после неудачной попытки хищения в магазине.