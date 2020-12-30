На «лжеполицейских» из Мурино завели дело после похищения человека для обогащения

В Ленинградской двое мужчин представились полицейскими и похитили человека, чтобы требовать деньги за его освобождение. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитет РФ по Ленинградской области, злоумышленников обвиняют по статье похищение человека группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, двое мужчин поздно вечером 26 декабря в Мурино представились 30-летнему гражданину полицейскими. После чего поместили его в автомобиль и незаконно там удерживали. Далее они решили уехать в Петербург, чтобы потребовать за его освобождения деньги. В итоге, нарушителей задержали по дороге в город сотрудники ДПС.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

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