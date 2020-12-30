В Санкт-Петербурге полицейские поймали фальшивых спецназовцев

Петербургская полиция задержала двух актеров, которые устраивали розыгрыши в обмундировании спецназовцев.

Как сообщает «Интерфакс», в полицию обратились с просьбой проверить деятельность фирмы, организующей специфические розыгрыши: клиенты платили деньги за подставной захват «спецназом». Актеры облачались в форму спецподразделения, бронежилеты, балаклавы, шлемы, а также использовали охолощенные пистолеты Сечкина.

Отреагировав на обращение, полиция Петербурга провела реальную операцию по захвату ряженых спецназовцев. Микроавтобус с лжебойцами заблокировали на территории автозаправки на проспекте Шаумяна.

Задержанных мужчин повезли в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине уже судимый за наркотики задержан после неудачной попытки хищения в магазине.