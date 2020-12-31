На Московском «скорая» и пожарные устраняют последствия массового ДТП

Массовая авария на Московском проспекте. Фото, скриншот из "ВКонтакте"

Массовая авария на Московском проспекте. Фото, скриншот из "ВКонтакте"

Водитель BMW протаранил два автомобиля и ограждения. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

В канун Нового года владелец иномарки решил устроить ДТП и врезался в несколько автомобилей на Московском проспекте возле ТЦ «Окей». Авария произошла вечером в четверг, 31 декабря. О происшествии сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что точная причина аварии неизвестна. Однако местные жители обвиняют водителя BMW, который устроил ДТП на ровном месте.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за неработающего светофора столкнулись иномарки на Хошимина. Инцидент произошел на пересечении улиц Хошимина и Композиторов утром, 31 декабря. Столкнулись «Фольксваген» и «Солярис». Вторая машина является такси.