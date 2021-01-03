На Литейном мосту заметили опасные ямы, которые оставляют автомобилистов без колес

Петербургские водители пожаловались на глубокие выбоины на Литейном мосту по дороге в сторону вокзала. По их словам, дорожники пока игнорируют проблему.

Об этом стало известно сегодня, 3 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Один из подписчиков отметил, что прошло 12 часов, а ямы на Литейном мосту так и не заделали и даже не огородили. Машины продолжают разбивать колеса и резать шины при заезде в выбоины у трамвайных путей. За ночь он насчитал 37 пострадавших авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры смертельной аварии на трассе Е-105. В лобовом столкновении сошлись KIA Cerato и LADA Priora.