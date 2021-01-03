В Сети появились кадры смертельной аварии на трассе Е-105

Накануне вечером на трассе Е-105 произошла страшная авария со смертельным исходом. Очевидцы поделились фотографиями с места трагедии.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 2 января, около десяти часов вечера. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В лобовом столкновении сошлись KIA Cerato и LADA Priora. В результате ДТП водитель отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался до приезда скорой.

Оба транспортных средства превратились в груду металла. На некоторых кадрах видны следы крови.

К месту сразу же прибыли сотрудники ДПС для устранения последствий аварии, о состоянии водителя второго авто информация не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фура повредила припаркованные машины при повороте на Дальневосточном проспекте.