Ученицу восьмого класса нашли мертвой на Васильевском острове

Ученицу восьмого класса нашли мертвой на Васильевском острове
Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Василеостровском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах смерти школьницы, бездыханное тело которой нашла ее мать.

Поздним вечером 2 января в полицию поступило сообщение из службы скорой помощи о смерти 14-летней девочки. Восьмиклассница была обнаружена мертвой в квартире одного из домов по Наличной улице. Медики осмотрели ее тело, но внешних признаков смерти не нашли, передает 78.ru.

Труп направлен в морг, где будет установлена точная причина смерти подростка. Отмечается, что семья не полная, на учете в ПДН не состоит. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина сбросил жену с четвертого этажа во время пьяной ссоры в Сосновом Бору.

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