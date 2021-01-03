Ученицу восьмого класса нашли мертвой на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах смерти школьницы, бездыханное тело которой нашла ее мать.

Поздним вечером 2 января в полицию поступило сообщение из службы скорой помощи о смерти 14-летней девочки. Восьмиклассница была обнаружена мертвой в квартире одного из домов по Наличной улице. Медики осмотрели ее тело, но внешних признаков смерти не нашли, передает 78.ru.

Труп направлен в морг, где будет установлена точная причина смерти подростка. Отмечается, что семья не полная, на учете в ПДН не состоит. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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