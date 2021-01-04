На проспекте Обуховской обороны «Лада» протаранила столб

Вечером 3 января на проспекте Обуховской обороны в Петербурге отечественный автомобиль «Лада» на полной скорости врезался в столб.

По словам очевидцев, водитель погиб на месте происшествия. В салоне разбитой машины было установлено детское кресло, ребенка там не было.

«На проспекте Обуховской Обороны Лада врезалась в столб. Водитель погиб. Открыли двери, оторвали клеммы, сзади было детское кресло. Ребенка не было», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на улице Ивана Фомина произошло ДТП с участием пьяного водителя. По словам очевидцев, он скрылся с места происшествия.