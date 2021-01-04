Водитель врезался в припаркованные машины на Петергофском шоссе и сбежал

Вечером 3 января в Петербурге на Петергофском шоссе 1к1 водитель такси протаранил две припаркованные машины.

По словам очевидцев, водитель такси сбежал с места происшествия.

«Протаранил 2 машины, подержался за голову и убежал», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что виновника ДТП легко можно будет найти по камерам видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на улице Ивана Фомина произошло ДТП с участием пьяного водителя. По словам очевидцев, он скрылся с места происшествия.