Водитель врезался в припаркованные машины на Петергофском шоссе и сбежал

Водитель врезался в припаркованные машины на Петергофском шоссе и сбежал
Водитель сбежал с места происшествия. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером 3 января в Петербурге на Петергофском шоссе 1к1 водитель такси протаранил две припаркованные машины.

По словам очевидцев, водитель такси сбежал с места происшествия.

«Протаранил 2 машины, подержался за голову и убежал», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что виновника ДТП легко можно будет найти по камерам видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на улице Ивана Фомина произошло ДТП с участием пьяного водителя. По словам очевидцев, он скрылся с места происшествия.

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