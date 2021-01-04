В результате ДТП на проспекте Стачек перевернулся кроссовер

В результате ДТП на проспекте Стачек перевернулся кроссовер
На место происшествия прибыла скорая . Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В ночь на 4 января в Кировском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Авария произошла на проспекте Стачек, 19. В результате ДТП перевернулся кроссовер. Легковушка слетела в столб и опрокинулась, сообщает 5-tv.ru. Водителя деблокировали.

Машина получила сильные повреждения. На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в первый день года на трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще двое пострадали.

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