Неизвестные с топором отобрали у петербуржца телефон

Полиция в Петербурге разыскивает злоумышленников, которые украли телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 3 января в Приморском районе.

В полицию обратился 25-летний молодой человек и рассказал о том, что у дома 7 по ул. Школьная двое злоумышленников, под угрозой топора и ножа, похитили у него мобильный телефон, после чего скрылись. Ущерб составил 67 тыс. рублей. Уже задержан один подозреваемый — неработающий мужчина 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечер понедельника выдался тревожным для работников заведения общественного питания на Загородном проспекте из-за совершенного нападения. Не совладав с эмоциями один из мужчин разбил стекло входной двери и попытался зайти в пиццерию. На этом видеозапись прервалась.