Из квартиры в Волхове вынесли деньги и украшения

В Ленобласти сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц, которые ограбила пенсионеров.

По предварительной информации, две неизвестные женщины, позвонив, вошли в квартиру по улице Авиационной в Волхове.

В полицию обратилась пенсионерка и рассказала, что они представились медицинскими сотрудниками, провели медицинский осмотр её и мужа.

Женщины предлагали приобрести путевки, но после отказа заявителя, ушли.

После их ухода жильцы квартиры обнаружили пропажу 57 тыс. рублей, золотой цепочки с золотым крестиком, золотого кольца, золотых сережек.

Сумма ущерба составила 87 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор.