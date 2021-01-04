Ученый Михаил Рогачев скончался в петербургской больнице

Ученый и основатель общества «Мемориал» Михаил Рогачев умер от осложнений, вызванных коронавирусом в одной из больниц Кронштадта. Кандидату исторических наук было 68 лет.

Михаил Рогачев умер накануне, 3 января. Причиной смерти стали осложнения после болезни коронавирусом. Как сообщает «Коминформ», ученый еще летом попал в больницу из-за проблем с сердцем и уже там заразился коронавирусом. В итоге, позже мужчина пошел на поправку. Однако, как утверждают родные, такого конца никто не ожидал.

Напомним, что Рогачев родился в Риге в 1952 году. Он окончил Ленинградский государственный университет, а затем стал кандидатом исторических наук. Историку удалось стать одним из основателей общества «Мемориал» в Республике Коми, куда он попал в 1975 году по распределению.

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