В США умерла актриса Таня Робертс, сыгравшая «девушку Бонда»

Наиболее известный фильм Тани Робертс - часть "бондианы" под названием "Вид на убийство" 1985 года, где её партнером был Роджер Мур. Фото: Википедия

Наиболее известный фильм Тани Робертс - часть "бондианы" под названием "Вид на убийство" 1985 года, где её партнером был Роджер Мур. Фото: Википедия

Актриса и модель Таня Робертс, известность которой принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась в воскресенье, 3 января, в возрасте 65 лет.

В канун Рождества актриса отправилась на прогулку со своими собаками, а вернувшись домой упала и получила серьёзную травму. Робертс пришлось госпитализировать, а впоследствии подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, усилия врачей не оправдались — 3 января «девушка Бонда» ушла из жизни.

Представитель актрисы при этом подчеркивает, что её смерть никак не связана с коронавирусной инфекцией, передает портал TMZ. Помимо «Вида на убийства», где Робертс снималась с Роджером Муром, зрители запомнили её по фильмам «Шина — королева джунглей», «Почти беременна» и «Повелитель зверей».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти актера Владимира Коренева, сыгравшего в фильме «Человек-амфибия». Ему было 80 лет, а причиной ухода из жизни, к сожалению, стал коронавирус.