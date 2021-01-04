В США умерла актриса Таня Робертс, сыгравшая «девушку Бонда»

Актриса и модель Таня Робертс, известность которой принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась в воскресенье, 3 января, в возрасте 65 лет.
В канун Рождества актриса отправилась на прогулку со своими собаками, а вернувшись домой упала и получила серьёзную травму. Робертс пришлось госпитализировать, а впоследствии подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, усилия врачей не оправдались — 3 января «девушка Бонда» ушла из жизни.
Представитель актрисы при этом подчеркивает, что её смерть никак не связана с коронавирусной инфекцией, передает портал TMZ. Помимо «Вида на убийства», где Робертс снималась с Роджером Муром, зрители запомнили её по фильмам «Шина — королева джунглей», «Почти беременна» и «Повелитель зверей».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти актера Владимира Коренева, сыгравшего в фильме «Человек-амфибия». Ему было 80 лет, а причиной ухода из жизни, к сожалению, стал коронавирус.