«Озерки» открыли после проверки: опасных предметов не нашли

Станцию закрывали на один час, чтобы проверить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Станцию закрывали на один час, чтобы проверить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На поиск взрывного устройства потратили около часа.

Станция метро «Озерки» снова работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 5 января, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Вход и выход закрывали из-за сообщения о взрывном устройстве на станции. На место прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов, но никаких опасных предметов найти не удалось. В итоге «Озерки» открыли спустя час.

Напоминаем, что петербургская подземка с 31 декабря по 10 января работает по графикам воскресенья в связи с новогодними праздниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станция метро «Парк Победы» закрылась на ремонт до 5 января. За два дня в вестибюле станции должны поменять плиты перекрытия двух эскалаторов — №№1 и 3.