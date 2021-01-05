В Петербурге сразу несколько заведений нарушили новогодние ограничения

Владельцы 16 заведений будут выплачивать штрафы.

В период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге выявили 16 заведений, которые нарушили новогодние ограничения. Об этом сообщили в Смольном.

Известно, что больше всего нарушений зафиксировали в Центральном и Адмиралтейском районах. В итоге составили 16 протоколов осмотра, предпринимателем предстоит выплатить штрафы.

Напоминаем, что власти запретили работать общепиту в период праздников во избежание больших скоплений людей. С 4 по 10 января они смогут работать до 23:00. Также 7 января свои двери откроют театры, которые смогут продавать только 25% билетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов назвал эффективными ограничительные меры против COVID-19 в Петербурге. В праздничные дни количество заболевших петербуржцев, судя по статистике, неуклонно снижается.