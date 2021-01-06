«Британский» штамм COVID выявили в 41 стране

&#171;Британский&#187; штамм COVID выявили в 41 стране
Британский штамм будет способствовать росту заболеваемости. Фото: pixabay

Случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании, нашли еще в 41 стране.

Такие данные Всемирная организация здравоохранения приводит на 5 января. Случаи заболевания разновидностью коронавируса VOC-202012/01 также выявлены в пяти из шести регионов ВОЗ.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «британский» штамм коронавируса нашли в Греции. Его носителями оказались четверо туристов.

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