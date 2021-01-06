Квартиру матери сотрудника «Газпрома» в Петербурге обчистили на 6 миллионов

В Центральном районе Петербурга неизвестный обчистил квартиру матери начальника поставок ООО «Газпром-Добыча-Шлейф».

Преступный инцидент произошел во вторник, 5 января. В отдел полиции обратился начальник одного из отделов крупной фирмы, заявив об ограблении двуъкомнатной квартиры его матери.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестный подобрал ключ к двери, проник в помещение. Злоумышленник вынес 6 млн рублей, ювелирные изделия. Общая сумма ущерба устанавливается.

С места преступления изъяты четыре липкие ленты со следами пальцев рук и одну дактокарту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник ограбил квартиру на Тверской улице. Общий материальный ущерб оценивается в 1 млн рублей.