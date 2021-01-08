Военные возьмутся за уничтожение коронавируса на соцобъектах в Петербурге и Ленобласти в 2021 году

Военные химики используют для обработки раствор ДТС-ГК. Согласно открытым данным, это смесь нескольких веществ, в состав которых входят: гипохлорит кальция — не менее 52%, гидрат окиси кальция — 20—24%; хлористый кальций — 6—8%; углекислый кальций и другие примеси — не более 10%. ДТС-ГК содержит ак­тивного хлора до 56%. Фото: пресс-служба ЗВО

Военные химики используют для обработки раствор ДТС-ГК. Согласно открытым данным, это смесь нескольких веществ, в состав которых входят: гипохлорит кальция — не менее 52%, гидрат окиси кальция — 20—24%; хлористый кальций — 6—8%; углекислый кальций и другие примеси — не более 10%. ДТС-ГК содержит ак­тивного хлора до 56%. Фото: пресс-служба ЗВО

Министерство обороны РФ в 2021 году официально приступит к обработке от коронавируса социальных объектов в Северной столице и Ленинградской области.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев специально для этих целей направит в регионы подразделения радиационной, химической и биологической защиты. В связи с этим жителям Петербурга и области не стоит удивляться и паниковать при виде военнослужащих в спецкостюмах.

Дезинфекция затронет административные здания, транспортные остановки, оборонно-промышленные предприятия, амбулатории поликлиник и машины скорой помощи. Помогать военным в борьбе с COVID-19 будет комплекс ДКВ-1К — на базе КамАЗ-4310 и специальные машины АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как производят дезинфекционную обработку жетонов в метро.