Амстердам хочет запретить продажу легких наркотиков туристам

На реализацию законопроекта может уйти около года.

Мэр Амстердама Фемке Халсема рассказал, что в столице Нидерландов хотят запретить продажу легких наркотиков туристам. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что реализовать идею быстро не удастся – на это может уйти около года. После того, как законопроект вступит в силу, покупать наркотические средства в городе смогут только местные жители. Халсема объяснил, что многие туристы приезжают в Амстердам именно ради покупки запрещенных веществ. Мэру хотелось бы, чтобы город чаще посещали ради его красоты и богатства учреждений культуры.

Халсема добавил, что вопрос пока не обсуждался с владельцами кофешопов. Для начала его хотят обсудить с членами городского совета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Амстердаме начали бороться с наплывом туристов. Ежегодно в Амстердам приезжают порядка 17 млн путешественников из разных стран мира, а также туристов из Нидерландов.