Мясников назвал привычку, которая является главным фактором развития рака

Мясников назвал привычку, которая является главным фактором развития рака
Мясников призвал бросить курить. Фото: кадр из видео Youtube

Он считает, что необходимо бросать курить, чтобы быть здоровым.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главном факторе развития онкологических заболеваний. Он считает, что почти всегда курение становится главной причиной появления рака. Своим мнением эксперт поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один»,

— сказал Мясников.

Он отметил, что курение никогда не бывает на пользу и приносит множество проблем. Врач призвал отказаться и от алкоголя – по крайней мере, не употреблять его в больших количествах. Мясников считает, что одна рюмка крепкого напитка, бокал вина или кружка пива не несут серьезной угрозы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с коронавирусом.

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Александр Мясников курение рак


 

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