Мясников назвал привычку, которая является главным фактором развития рака

Он считает, что необходимо бросать курить, чтобы быть здоровым.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главном факторе развития онкологических заболеваний. Он считает, что почти всегда курение становится главной причиной появления рака. Своим мнением эксперт поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один»,

— сказал Мясников.

Он отметил, что курение никогда не бывает на пользу и приносит множество проблем. Врач призвал отказаться и от алкоголя – по крайней мере, не употреблять его в больших количествах. Мясников считает, что одна рюмка крепкого напитка, бокал вина или кружка пива не несут серьезной угрозы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с коронавирусом.