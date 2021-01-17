Прокуратура проводит проверку после пожара в Сертолово

После крупного пожара в Сертолово Всеволожская городская прокуратура по поручению регионального ведомства начала проверку. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

На особый контроль ведомства взят вопрос о том, как будут соблюдать жилищные и другие права жильцов вспыхнувшего дома.

Четырехэтажное здание в микрорайоне Черная речка загорелось вечером 16 января. Спасатели эвакуировали 60 человек. Пожар тушили почти пять часов. Справиться с огнем удалось в 1:35.

В ликвидации пожара участвовали 75 спасателей и 16 единиц спецтехники. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в Сертолово – там загорелась квартира в четырехэтажном здании. Очевидцы вызвали спасателей и поделились кадрами с места происшествия. Видно, что языки пламени в любой момент могут перекинуться на крышу.