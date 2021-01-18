Спасатели тушили склад в Пушкинском районе

В понедельник, 18 января, в Пушкинском районе на улице Ленина произошел пожар. Там загорелся склад.

В здании горит дизель-генератор, сообщили в ГУ МЧС по городу. Ранг пожара вскоре повысили и запросили дополнительные отделения пожарных. Пожар произошел в трехэтажном доме № 23 на улице Ленина.

Сообщение о возгорании поступило в 18:50. Пламя охватило обстановку площадью в 20 кв. метров.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после крупного пожара в Сертолово местные жители начали сбор вещей для пострадавших. В здании выгорели 27 комнат.