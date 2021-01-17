Жители Сертолово начали сбор вещей для пострадавших при пожаре

После крупного пожара в Сертолово местные жители начали сбор вещей для пострадавших. В здании выгорели 27 комнат.

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 января. Огонь распространился на шесть коммунальных комнат.

Как сообщили в группе «Сертолово LOVE CITY», в местном подростковом центре сегодня с 12:00 до 18:00 принимают одежду, предметы гигиены, белье, посуду и другие вещи.

Напомним, четырехэтажное здание в микрорайоне Черная речка загорелось в вечернее время. Спасатели эвакуировали 60 человек. Пожар тушили почти пять часов. Справиться с огнем удалось в 1:35. В ликвидации пожара участвовали 75 спасателей и 16 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проводит проверку после пожара в Сертолово.