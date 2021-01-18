На КАД произошло массовое ДТП

Поздним вечером 18 января при въезде на КАД со стороны Дачного произошло массовое ДТП.

В аварию попали не менее четырех машин, в том числе ГАЗель.

По словам очевидцев, виновником аварии является водитель, который управлял черной легковушкой.

«На въезде на КАД с Дачного достойная авария. Виновник на чёрном автомобиле, который за газелькой стоит. Гнал по Дачному по правому ряду. Больше всех и пострадал. Свободен только левый ряд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло массовое ДТП. Точное число участников выясняется.