В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем

В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем
В результате погибли три человека. Фото: Pixabay

На железнодорожном переезде в районе бельгийского населенного пункта Эринн столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.

По данным местного телеканала RTBF, инцидент произошел поздно вечером 18 января. Поезд следовал по маршруту Брюссель-Турнэ. В результате происшествия погибли три человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Погибши находились в автомобиле. Известно, что это были молодые люди.

Движение поездов вскоре было возобновлено.

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