На рынке в Петербурге нашли сотни канистр «омывайки» с метанолом

Найденная на складе на Софийской омывающая жидкость содержала метанол. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Найденная на складе на Софийской омывающая жидкость содержала метанол. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Петербургская полиция изъяла крупную партию стеклоомывающей жидкости с метанолом. Она незаконно хранилась на складе в Фрунзенском районе.

Об этом сообщает городское ГУ МВД. Оперативники нашли «омывайку» на одном из складов на Софийской улице. Сопроводительных документов у арендатора помещения не нашлось. Всего изъято 700 канистр, каждая объемом по 5 литров. Внутри была жидкость, содержащая метанол.

Стражи порядка выяснили, что партию опасной жидкости купили «с рук» с грузовика, который приезжал на рынок. Установлено, что перекупщики особо не интересовались качеством и происхождением товара. Они обратили внимание лишь не низкую цену: за каждую канистру они отдали по 65 рублей, а после продавали на том же складе за 100 рублей.

Предпринимателя, арендующего это помещение, уже нашли. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к незаконной деятельности.

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