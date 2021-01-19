На рынке в Петербурге нашли сотни канистр «омывайки» с метанолом

Петербургская полиция изъяла крупную партию стеклоомывающей жидкости с метанолом. Она незаконно хранилась на складе в Фрунзенском районе.
Об этом сообщает городское ГУ МВД. Оперативники нашли «омывайку» на одном из складов на Софийской улице. Сопроводительных документов у арендатора помещения не нашлось. Всего изъято 700 канистр, каждая объемом по 5 литров. Внутри была жидкость, содержащая метанол.
Стражи порядка выяснили, что партию опасной жидкости купили «с рук» с грузовика, который приезжал на рынок. Установлено, что перекупщики особо не интересовались качеством и происхождением товара. Они обратили внимание лишь не низкую цену: за каждую канистру они отдали по 65 рублей, а после продавали на том же складе за 100 рублей.
Предпринимателя, арендующего это помещение, уже нашли. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к незаконной деятельности.
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