МЧС предупредило о возможных авариях в Ленобласти из-за погоды

В МЧС предупредили водителей Ленобласти об опасностях на дорогах из-за непогоды.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 и 26 января в разных районах ожидается гололедица. Кроме того, 27 января синоптики прогнозируют слабую метель и налипание мокрого снега.

В связи с погодными условиями водителей просят особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать скоростную дистанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки с магистралей собрали почти 25 тысяч кубометров снега. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.