МЧС предупредило о возможных авариях в Ленобласти из-за погоды

МЧС предупредило о возможных авариях в Ленобласти из-за погоды
Уборка дорог в Ленобласти. Фото: комитет по дорожному хозяйству

В МЧС предупредили водителей Ленобласти об опасностях на дорогах из-за непогоды.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 и 26 января в разных районах ожидается гололедица. Кроме того, 27 января синоптики прогнозируют слабую метель и налипание мокрого снега.

В связи с погодными условиями водителей просят особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать скоростную дистанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки с магистралей собрали почти 25 тысяч кубометров снега. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аварии ленобласть мчс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Металлострое заметили погибающих рыб
В Кремле сравнили число сторонников Навального и Путина в России
Манукяна госпитализировали после расставания с Бузовой
Митянина рассказала о задержании детей на несанкционированной акции в Петербурге
Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса
В Петербурге по непонятной причине перекрыли Дворцовую площадь
Байден отменил несколько указов Трампа
В Ленобласти изменили расписание электричек из-за неисправности контактных сетей