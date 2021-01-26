Депутат Хинштейн отозвал запросы о наказании силовика, ударившего женщину ногой

Депутат Хинштейн отозвал запросы о наказании силовика, ударившего женщину ногой
Прохожие бросились оказывать помощь женщине. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отозвал запросы в следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой наказать силовика, который ударил женщину ногой на митинге в Петербурге. О своем решение парламентарий сообщил в Twitter-аккаунте.

Александр Хинштейн заявил, что подробно изучил ситуацию, а также обсудил ее с руководством МВД и прокуратуры. Отмечается, что появились данные, которые в корне меняют дело.

«Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – заявил политик.

Напомним, что сам инцидент случился 23 января в Петербурге во время несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального. Сотрудник ОМОНа на площади Восстания ударил женщину в живот ногой. На данный момент она госпитализирована. МДВ и прокуратура начали служебную проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы требует наказать полицейского, ударившего женщину в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Хинштейн митинг навальный новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи проводят обыски по делу о взятках в поликлинике МВД Петербурга
В Петербурге сменился глава Центра «Э» после незаконного митинга 23 января
На что разрешат тратить материнский капитал в Петербурге
Транспортная прокуратура заинтересовалась «лазерным хулиганом», который ...
12 социальных проектов, в том числе 4 школы планирует сдать Setl Group в ...
Солист Мариинского театра получил несколько ударов ножом от жены после ссоры
Виталий Никифоровский, Springald: на новый срок окончания проекта реновации ...
У 90-летнего актера Ивана Краско родился шестой ребенок