Главный тренер сборной России Черчесов привился от коронавируса

Главный тренер сборной России Черчесов привился от коронавируса
Черчесов понимает, что впереди его ждет много встреч. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Он заявил, что тщательно обдумал свое решение.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом стало известно сегодня,26 января, пишет РИА Новости.

Специалист заявил, что решение было взвешенным и осознанным. Он объяснил, что впереди его ждет множество встреч, поэтому обезопасить себя будет не лишним. Черчесов добавил, что совсем скоро отправится в Турцию, а затем начнутся отборочные матчи сборной и не хотелось бы заболеть.

Известно также, что прививку сделал врач национальной команды Эдуард Безуглов. Не уточняется, каково самочувствие Черчесова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии после вакцинации от коронавируса умерли три человека. Отмечается, что пациенты умерли от болезней, которые были у них до вакцинации. Поэтому отменять рекомендации по вакцинации в стране не собираются.

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Главный тренер сборной России Черчесов привился от коронавируса