В Финляндии после вакцинации от коронавируса умерли три человека

В Финляндии после вакцинации от коронавируса умерли три человека
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Смерти наступили из-за болезней.

Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea заявило, что после вакцинации от коронавируса в Финляндии скончались три человека. Смерти не связаны с препаратом, они наступили из-за болезней. Об этом сегодня, 26 января, пишет РИА Новости.

Отмечается, что пациенты умерли от болезней, которые были у них до вакцинации. Поэтому отменять рекомендации по вакцинации в стране не собираются.

Напоминаем, что Финляндия получат вакцины от двух производителей Pfizer-BioNTechin и Moderna. На данный момент препараты получили более 106 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему петербуржцы не смогут попасть в Финляндию. Попасть в Финляндию по-прежнему могут отдельные категории граждан России. На визу могут рассчитывать владельцы дипломатических и служебных паспортов, водители международных грузов.

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