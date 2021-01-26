Количество зараженных коронавирусом в Петербурге может вырасти после несанкционированных митингов

Специалисты отметили, что ждут, чем обернутся массовые мероприятия.

В Смольном рассказали, что эпидемиологическая ситуация в городе начала улучшаться. Эксперты отмечают, что интенсивность распространения инфекции снизилась, но есть вероятность, что через несколько дней зараженных станет больше. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Специалисты не исключают возникновение второй «волны» из-за массовых мероприятий, которые состоялись в Санкт-Петербурге 23 января. Люди не соблюдали социальную дистанцию, некоторые не носили маски. Это может привести к ухудшению показателей.

«Еще 4-5 дней будет сохраняться вероятность формирования «эха» в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода граждан на работу и учебу по окончании новогодних праздников»,

— отметили в справке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в декабре 2020 года в Петербурге скончалось рекордное количество людей.