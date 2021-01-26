В декабре 2020 года в Петербурге скончалось рекордное количество людей

За один месяц умерли 8,59 тысяч человек.

Назван месяц 2020 года, когда умерло наибольшее количество граждан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает АБН.

В декабре прошлого года в Северной столице умерло рекордное количество человек. Речь идет о 8,59 тысяч летальных исходов. Для сравнения: в ноябре умерли 6,83 тысячи граждан. Если сравнивать показатели за декабрь 2020 года и за аналогичный период 2019 года, то становится очевидно, что цифры на самом деле ужасающие. Напоминаем, что в декабре позапрошлого года умерли 4,9 тысячи человек.

На статистику, безусловно, повлияла пандемия коронавируса, которая уже который месяц продолжает уносить жизни не только петербуржцев, но и всех россиян. На данный момент в стране зафиксировано 68 841 летальных исходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии после вакцинации от коронавируса умерли три человека.