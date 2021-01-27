Пенкин заявил, что похудел на 10 кг за две недели

Пенкин заявил, что похудел на 10 кг за две недели
Пенкин хочет похудеть еще на 17 килограммов. Фото: скриншот Instagram

Артист уверяет, что теряет килограммы чуть ли не каждый день.

Сергей Пенкин рассказал, что за две недели ему удалось похудеть на 10 килограммов. Дело в том, что артист активно готовится к юбилею, который состоится 10 февраля. Своими секретами он поделился с Sobesednik.ru.

Пенкин отметил, что кардинально изменил свой рацион. Чтобы похудеть, он не ест по вечерам, отказался от соли, сахара, мучного и спиртного. В основном артист ест сырые овощи и пьет кефир. Иногда Пенкин готовит мясо, курицу или рыбу, но обязательно на пару.

«Я чувствую, что организм очищается. Я начинаю свободно и легко себя чувствовать»,

— признается артист.

Пока что знаменитость не собирается останавливаться на достигнутом результате. Он весит 107 килограммов и хочет похудеть до 90 килограммов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала, как похудеть к лету без усилий.

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