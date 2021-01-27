Пенкин заявил, что похудел на 10 кг за две недели

Артист уверяет, что теряет килограммы чуть ли не каждый день.
Сергей Пенкин рассказал, что за две недели ему удалось похудеть на 10 килограммов. Дело в том, что артист активно готовится к юбилею, который состоится 10 февраля. Своими секретами он поделился с Sobesednik.ru.
Пенкин отметил, что кардинально изменил свой рацион. Чтобы похудеть, он не ест по вечерам, отказался от соли, сахара, мучного и спиртного. В основном артист ест сырые овощи и пьет кефир. Иногда Пенкин готовит мясо, курицу или рыбу, но обязательно на пару.
«Я чувствую, что организм очищается. Я начинаю свободно и легко себя чувствовать»,
— признается артист.
Пока что знаменитость не собирается останавливаться на достигнутом результате. Он весит 107 килограммов и хочет похудеть до 90 килограммов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала, как похудеть к лету без усилий.