В Морском порту Владивостока обнаружили два контейнера из Китая с превышением радиационного фона в 25 раз

В Морском порту Владивостока сотрудники таможенного поста обнаружили более 40 тонн огнеупорных материалов, прибывших из Китая, радиационный фон которых в 25 раз превышает норму.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров, внутри которых находились огнеупорные цементирующие смеси и блоки для изоляции стен бассейна, составил около 1,89 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне в 0,07 мкЗв/ч.

Опасный груз передали сотрудникам Роспотребнадзора, которые, в свою очередь, отдадут его на экспертизу. По результатам исследования будет принято решение о запрете воза товар. Огнеупорный материал, нарушающий радиационные требования, отправят обратно в Китай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте таможенники нашли украденные части подшипников на 2,5 млн рублей.