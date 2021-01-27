Путин призвал страны к совместной борьбе с COVID-19

Бороться с коронавирусной инфекцией необходимо совместными усилиями всего мира. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, эпидемия может затянуться, поэтому нужно принимать новые меры борьбы. Кроме того, будут сохраняться неконтролируемые очаги инфекции.

Президент РФ отметил в ходе выступления на онлайн-форуме «Давосская повестка дня — 2021», что вакцинация от новой болезни сейчас доступна, прежде всего, гражданам развитых стран. И добавил, что при этом сотни миллионов людей лишены возможности и надежды на подобную защиту.

Напомним, что с 18 января в России проходит массовая прививочная кампания. Это значит, что пойти на процедуру теперь может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний в анамнезе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется. Такое заявление сделал Владимир Путин.