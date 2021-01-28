В регионах запустят сервис для удаленной записи к врачу и консультаций

В регионах запустят сервис для удаленной записи к врачу и консультаций
Самой трудоемкой задачей в этом проекте является оцифровка данных, которая может потребовать нескольких лет работы. Фото: pixabay

В российских регионах планируют запустить сервис «Мое здоровье», который позволит дистанционно записываться к врачу и получать консультации.

Разработкой приложения для него займется «Ростелеком», финансирование проекта составляет 101 миллион рублей. Кроме того, оцифровка многочисленных медицинских карт и документов, как считают эксперты, может занять годы и потребовать дополнительных вложений, передает «Коммерсантъ».

В тестовом режиме приложение начнет работать в Белгородской и Московской областях, а также в Башкортостане. Согласно условиям технического задания, сервис должен быть готов к использованию до 29 апреля 2021 года. Предполагается, что за три года в «Моем здоровье» зарегистрируются около 80 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга планируется организовать медицинский квартал.

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В регионах запустят сервис для удаленной записи к врачу и консультаций